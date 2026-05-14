UNAH Campus Cortés entrega más de 550 nuevos profesionales a Honduras

San Pedro Sula – Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Campus Cortés, celebró este 14 de mayo su Primera Ceremonia Pública de Graduación del Año Académico 2026, convirtiéndose además en la segunda jornada de graduaciones desarrollada por la UNAH a nivel nacional durante este año, tras los actos realizados previamente en Ciudad Universitaria.

La ceremonia se desarrolló en el marco del Año Académico 2026 “María Elena Bottazzi”, denominado así por la UNAH en homenaje a la destacada científica hondureña María Elena Bottazzi y sus aportes a la investigación científica internacional.

En esta jornada, 553 nuevos profesionales culminaron con éxito su formación universitaria y recibieron sus títulos académicos en las jornadas matutina y vespertina.

Los actos de graduación estuvieron presididos por autoridades universitarias, encabezadas por el rector de la UNAH, Odir Fernández, acompañado por el director de UNAH Campus Cortés, Joseph Malta; el secretario general de la UNAH, Alexander Ávila, así como decanos, coordinadores académicos y demás autoridades universitarias.

La ceremonia se desarrolló en el marco del Año Académico 2026 “María Elena Bottazzi”, denominado así por la UNAH en homenaje a la destacada científica hondureña María Elena Bottazzi y sus aportes a la investigación científica internacional.

Durante su intervención, el rector Odir Fernández felicitó a los graduandos y destacó el impacto que tendrá esta nueva generación de profesionales en el desarrollo del país.

“Hoy Honduras recibe a 553 profesionales formados con excelencia académica, compromiso social y valores humanos. Ustedes representan la esperanza y la capacidad transformadora que necesita nuestra nación para construir un futuro más justo, innovador y solidario”, expresó el rector.

La ceremonia contó además con la presencia de docentes, familiares y amistades de los graduandos, quienes acompañaron este importante logro académico que marca el inicio de una nueva etapa profesional para cientos de jóvenes hondureños.

En esta promoción destacó la participación femenina, con más de 350 mujeres graduadas en distintas áreas del conocimiento, reflejando el liderazgo y compromiso de la mujer en la educación superior.

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Campus Cortés, celebró este 14 de mayo su Primera Ceremonia Pública de Graduación del Año Académico 2026. #ProcesoDigital pic.twitter.com/GkH0zeyy1U — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 14, 2026

Las carreras con mayor número de graduados fueron Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas con 112 graduados, la carrera de Derecho con 61 nuevos abogados e Informática Administrativa con 53 graduados, consolidándose como las áreas académicas con mayor representación en esta ceremonia.

La excelencia académica estuvo representada por estudiantes que alcanzaron los índices más altos de la promoción. En el nivel de pregrado sobresalieron Hannah Marian Barahona Erazo, de la carrera de Psicología; Mackencie Mabel Rodríguez Maldonado, de Contaduría Pública y Finanzas; y Marlenne Alexa Ortiz Quiñónez, de Informática Administrativa, quienes obtuvieron un índice académico de 96 % y la distinción Summa Cum Laude.

En el nivel de postgrado destacaron María del Carmen Pineda, de la Maestría en Educación Superior, y Matilde Aída Moya Boquín, de la Maestría en Ingeniería de la Construcción y Gerencia de Proyectos, ambas con un índice académico de 96 % y distinción Summa Cum Laude. JS