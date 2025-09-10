UNAH aumenta su matrícula en más de 9 mil nuevos estudiantes

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) dio inicio al tercer periodo académico 2025 con un incremento de 9 mil nuevos estudiantes, superando los 70 mil alumnos a nivel de pregrado, posgrado, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

Este aumento de nuevos estudiantes responde al fortalecimiento de la educación a distancia a través de UNAH Virtual, que amplía la cobertura educativa las modalidades de teleformación, donde docentes imparten clases en tiempo real a estudiantes dentro y fuera del país, las asignaturas virtuales, que ofrecen flexibilidad de horarios mediante el Campus Virtual.

Del total de matriculados, el 60% se registró en Ciudad Universitaria, superando los 40 mil estudiantes.

El 40 % se inscribió en los Centros Regionales, siendo el Centro Campus Cortés el segundo con más de 14 mil alumnos.

La UNAH reafirmó su compromiso con una educación superior pública, inclusiva e innovadora, manteniendo su oferta presencial, pero con un marcado aumento en la modalidad virtual que facilita el desarrollo académico de los estudiantes mediante la implementación de nuevas tecnologías. (RO)