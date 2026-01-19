UNAH arranca primer período académico de 2026

Tegucigalpa – Más de 65 mil estudiantes iniciaron clases hoy en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el inicio del primer período académico 2026.

Con un ambiente de entusiasmo y expectativas, este lunes dio inicio el nuevo período académico marcando el retorno de miles de estudiantes a las aulas en sus distintos campus a nivel nacional.

Desde tempranas horas, se observó movimiento en las instalaciones de Ciudad Universitaria en la capital, donde alumnos y docentes retomaron sus actividades académicas.

En el campus de Tegucigalpa el propio rector Odir Fernández, junto con otras autoridades académicas, dieron la bienvenida a los estudiantes.

En la capital hondureña el caos vehicular acompañó el inicio de clase de los universitarios y ante las tomas que realizan los colectivos de Libertad y Refundación.

La capital, que ya vio rebasada su capacidad vial, hoy volvió a colapsar a causa del inicio de clases en la UNAH.

El denso tráfico vehicular persiste durante la mañana de este lunes en las principales rutas que conducen hacia el campus de la UNAH. IR