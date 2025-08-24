UNAH aprueba impartición de clases virtuales en 6 carreras y doctorado en economía

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, anunció en las últimas horas la aprobación de seis carreras bajo la modalidad virtual así como la implementación de un doctorado en economía.

Comentó que en las últimas horas hubo una reunión de sesión extraordinaria del Consejo Universitario en la que se determinó que las clases de la carrera de Derecho, Pedagogía, Psicología, Informática Administrativa, técnico en Microfinanzas y licenciatura en Ecoturismo se podrán impartirse en la plataforma UNAH Virtual.

Añadió que cualquier hondureño puede estudiar estas carreras bajo la modalidad virtual sin tener que recurrir presencialmente a uno de los centros universitarios.

Señaló que los extranjeros también tienen la oportunidad de estudiar estas carreras de manera virtual.

Por otro lado, confirmó que la UNAH también tendrá el doctorado en estudios de economía presencial y virtual.

Igualmente, informó que también estará disponible la maestría en derecho al trabajo y seguridad social bajo las modalidades presencial y virtual.

También anunció que la carrera de Medicina amplie cupos para estudiantes a partir del primer período académico de 2026. AG