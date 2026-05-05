UNAH aplica prueba PHUMA en Gracias a Dios  

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), aplicó este martes la Prueba de Aptitud Académica (PHUMA) en Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Más de 100 aspirantes participaron en la evaluación como parte de una estrategia institucional para ampliar el acceso a la educación superior en regiones históricamente alejadas.

La UNAH impulsa estas acciones para reducir brechas y garantizar que más hondureños puedan optar a una formación universitaria sin importar su ubicación geográfica.

Con esta iniciativa, la institución transforma el acceso a la educación en oportunidades reales de futuro para la población.

Tras la aplicación de la prueba, los aspirantes conocerán los resultados en las próximas semanas. PD/IR