UNAH anuncia vigilará ejecución presupuestaria, producción legislativa y contrataciones de nuevo gobierno

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (OUNTAH), vigilará la ejecución presupuestaria, producción legislativa y contrataciones, entre otros aspectos, del nuevo gobierno de Honduras.

Así lo indicó a través de un pronunciamiento público en el que también reflexionó sobre los resultados del más reciente índice de Percepción de la Corrupción 2025, capítulo Honduras, evidencian un retroceso preocupante: el país obtuvo 22 puntos sobre 100 y descendió en la clasificación global del puesto 154 en 2024 al 157 en 2025, situándose muy por debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe.

Este deterioro refleja debilidades persistentes en la independencia institucional, la rendición de cuentas y la aplicación efectiva del marco normativo anticorrupción, y confirma la urgencia de impulsar reformas estructurales que fortalezcan el control democrático y la confianza ciudadana, indicó la institución.

Desde la ciencia y el conocimiento, la UNAH reafirma su compromiso con un país más íntegro, aportando análisis independiente y promoviendo rendición de cuentas para fortalecer la democracia.

Ante ese escenario la (OUNTAH) desarrollará un monitoreo técnico, independiente y sistemático del desempeño institucional, con énfasis en la ejecución presupuestaria, la producción legislativa en materia de transparencia y los riesgos asociados a contrataciones públicas bajo regímenes de excepción o emergencia. Este seguimiento incluirá la emisión de alertas tempranas y reportes públicos periódicos orientados a prevenir retrocesos y fortalecer la integridad pública, enfatizó.

La lucha contra la corrupción exige coherencia entre discurso y acción, voluntad política sostenida y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Honduras no puede normalizar su ubicación en los índices internacionales ni asumir la corrupción como un rasgo estructural inevitable, razonó.

El nuevo gobierno debe impulsar una agenda de transparencia sustantiva y garantizar la independencia y el fortalecimiento técnico de las instituciones encargadas de la fiscalización, investigación y sanción de los actos de corrupción, como condición mínima para romper los ciclos de impunidad que han marcado la historia reciente del país, agregó.

La UNAH mantendrá una postura vigilante, propositiva y basada en evidencia, aportando análisis científico y generando información pública que contribuya al control ciudadano y al fortalecimiento democrático. La construcción de un país más justo e íntegro exige compromiso político, participación social y el uso responsable del conocimiento como herramienta para el desarrollo y la dignidad de la población hondureña, zanjó. (RO)