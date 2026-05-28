UNAH alerta sobre ofertas de educación superior en línea sin reconocimiento oficial

Tegucigalpa- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), advirtió sobre el incremento de diplomados virtuales promovidos por instituciones extranjeras y personas particulares que no cuentan con autorización o reconocimiento oficial en Honduras.

A través de un comunicado, el Consejo de Educación Superior señaló que muchas de estas ofertas son difundidas en redes sociales, con ofertas de bajos costos, requisitos mínimos y períodos reducidos de estudio, sin cumplir necesariamente con los estándares académicos establecidos en la legislación hondureña.

La comitiva recordó que la Ley de Educación Superior establece que los programas con duración mayor de 50 horas clase o que conduzcan a títulos académicos deben ser aprobados por el Consejo de Educación Superior cuando exijan como requisito educación media o universitaria.

La UNAH exhortó a la población confirmar previamente si las ofertas académicas cuentan con reconocimiento oficial en el país. AD