UNAH alerta: Honduras sigue sin dirección clara tras 40 días del nuevo Gobierno

Tegucigalpa- A casi 40 días del inicio del gobierno del presidente Nasry Juan Asfura Zablah, sectores académicos encendieron las alarmas sobre la conducción del Estado, al señalar falta de dirección estratégica, ausencia de resultados visibles y señales de improvisación en áreas clave del país.

-Desde la UNAH advierten falta de dirección en salud, educación, infraestructura y política exterior, y piden liderazgo firme y resultados concretos.

En un análisis público elaborado desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, académicos hicieron una radiografía crítica de la gestión gubernamental, aclarando que no se trata de una postura política, sino de una evaluación ciudadana y democrática sobre el desempeño del nuevo gobierno.

Según el documento, aunque los primeros días de una administración suelen destinarse a organización interna, la magnitud de los problemas estructurales del país exige liderazgo claro, decisiones firmes y señales inmediatas de conducción.

Crisis sanitaria sin liderazgo definido

Uno de los puntos más preocupantes señalados por la academia en el análisis, es la falta de autoridades formales en áreas estratégicas del Estado, particularmente en el sistema de salud.

El análisis advierte que la Secretaría de Salud enfrenta una crisis profunda marcada por hospitales saturados, largas listas de espera para cirugías y una creciente demanda de servicios médicos, sin que hasta ahora exista una conducción clara que impulse una política sanitaria integral.

A esto se suma la crisis estructural del Instituto Hondureño de Seguridad Social, institución que, pese a las aportaciones de miles de trabajadores, continúa enfrentando desabastecimiento de medicamentos, largas esperas y deterioro institucional.

De acuerdo con la evaluación académica, hasta el momento no se observan medidas estructurales que busquen recuperar la confianza ciudadana ni impulsar una reforma real del sistema de seguridad social.

Acuerdos políticos sin proyecto de país

Por otra parte, el informe también advierte sobre la dinámica política que parece configurarse alrededor de acuerdos entre distintas fuerzas políticas, lo que algunos sectores interpretan como un esquema de cogobierno.

Si bien la construcción de consensos puede favorecer la gobernabilidad, los académicos alertan que existe el riesgo de que instituciones públicas sean ocupadas por intereses políticos sin una visión clara de país.

“La administración pública no puede convertirse en un botín político”, señala el análisis, al advertir que la captura institucional por intereses particulares debilita el Estado y traiciona la confianza ciudadana.

Educación sin rumbo definido

En el sector educativo, especialmente en los niveles prebásico y básico, tampoco se percibe una política pública clara, según la evaluación.

Honduras enfrenta uno de los mayores rezagos educativos de la región, agravado por la pobreza, la desigualdad y las interrupciones del sistema educativo en los últimos años.

Para los especialistas, sin una planificación educativa de largo plazo el país compromete su desarrollo futuro, por lo que demandan una ruta estratégica clara para transformar el sistema educativo.

Infraestructura: del bacheo a una política nacional

En materia de infraestructura, el análisis reconoce que se realizan trabajos de bacheo en varias carreteras, aparentemente con el objetivo de mejorar el tránsito previo a la temporada de Semana Santa.

Sin embargo, los académicos advierten que estas acciones podrían quedarse en soluciones temporales si no se integran en una política nacional de infraestructura basada en planificación técnica, mantenimiento sostenible y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Política exterior sin resultados visibles

Otro punto crítico señalado en el documento es la política exterior.

Se remarca que, aunque el presidente ha realizado varios viajes internacionales, especialmente hacia Estados Unidos, los académicos sostienen que hasta ahora no se perciben beneficios concretos para los hondureños.

Las deportaciones continúan, las presiones sobre las remesas persisten y miles de migrantes siguen enfrentando incertidumbre sobre su estatus migratorio.

“La diplomacia no puede quedarse en gestos protocolarios; debe traducirse en resultados y oportunidades para el país”, subraya el análisis.

Llamado a liderazgo y resultados

Finalmente, el documento exhorta al presidente Asfura a asumir con mayor firmeza el liderazgo del gobierno, ordenar su gabinete y comenzar a mostrar resultados concretos.

“Honduras necesita un mandatario que marque dirección y conduzca al país con claridad”, señala el documento académico.

El análisis concluye que la ciudadanía ya no espera discursos ni justificaciones, sino soluciones reales en temas clave como empleo, salud, educación y fortalecimiento institucional.

“La academia seguirá observando el desarrollo de la gestión pública en los próximos meses”, advierten los expertos, al tiempo que reiteran que Honduras necesita resultados, responsabilidad y visión de futuro. No más excusas: el país exige soluciones.LB