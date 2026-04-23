UNAH alerta de estafas y acoso a través de servicios académicos y tutorías falsas

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), alertó hoy a la comunidad universitaria y población en general sobre casos de oferta de servicios académicos y tutorías falsas dentro de los campus, promovidos tanto en espacios físicos como en redes sociales, que hacen uso indebido de logos e imagen institucional.

Estas prácticas pueden representar riesgos para la seguridad de los estudiantes, incluyendo situaciones de acoso y estafas, indicó la casa de estudios superiores a través de sus redes sociales.

Bajo este contexto, se informó:

• Se prohíbe la colocación de publicidad de tutorías y servicios académicos sin sello de validación y autorización de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE) dentro de los espacios universitarios.

• En los campus regionales, la aprobación final de este tipo de materiales corresponderá a sus Direcciones, conforme a esta validación previa.

• Todo material físico no validado ni autorizado será retirado de inmediato, sin notificación previa. Todo material digital que utilice la imagen institucional sin autorización dará lugar a las acciones administrativas y legales que correspondan.

A través de la Dirección de Comunicación Estratégica (DIRCOM), se emitirán lineamientos y disposiciones sobre uso de imagen institucional por parte de terceros con o sin fines comerciales, así como las disposiciones de colocación de todo tipo de publicidad dentro de las instalaciones universitarias a nivel nacional.

Con base en lo anterior se exhortó a la comunidad estudiantil a no contratar ni interactuar con servicios no verificados dentro del campus para evitar estafas o situaciones que pongan en riesgo su

Ante cualquier situación, se solicitó reportar de inmediato a las autoridades universitarias o al correo: unahteescucha@unah.edu.hn