UNAH advierte incremento de incidentes conflictivos y violentos durante el cierre y el inicio del escrutinio electoral

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), en el marco del monitoreo de la conflictividad y violencia política y el despliegue de observadores electorales nacionales informa a la ciudadanía, autoridades electorales, partidos políticos, comunidad internacional y medios de comunicación los resultados preliminares registrados al cierre de las Elecciones Generales Honduras 2025.

Los datos preliminares del Centro de Monitoreo del IUDPAS indican que, hasta las 8:00 pm se registran 193 conflictos políticos, 76 % relacionados con legitimidad por asuntos logísticos, 18 % debido a delitos electorales como destrucción y adulteración de material electoral, venta de credenciales, violación a la secretividad y venta de votos, uso ilegal de propaganda, retención del DNI y 6 % interacciones conflictivas entre partidos y actores políticos; 64 % de estos hechos involucró representantes de las JRV. Los departamentos con mayor ocurrencia son Francisco Morazán (27 %), Cortés (22 %) y La Paz (4 %).

La violencia política a nivel nacional acumula 17 hechos, entre ellos, 4 lesiones físicas, 4 amenazas, 2 agresiones simbólicas, 3 intimidación, 1 caso de acoso, 1 atentado y 2 por ridiculización; en este caso, los departamentos con mayor número de hechos violentos son Francisco Morazán (41 %), El Paraíso (18 %) y Santa Bárbara (18 %).

El biométrico es la herramienta destinada a aumentar la confianza en el proceso de votación, sin embargo, la veeduría de la UNAH evidencia que las extensas filas en los centros de votación eran producto de los fallos asociados al funcionamiento de esta herramienta, situación que derivó en la ampliación de la hora del cierre de las votaciones. Pese a ello, la observación de esta Máxima Casa de Estudios constata el fuerte compromiso ciudadano al alcanzar un aproximado del 65 % de participación ciudadana.

El monitoreo de la UNAH cumple un rol fundamental al documentar incidentes de conflictividad y violencia que puedan afectar la normalidad operativa y el cumplimiento de las normativas vigentes. Solicitamos a las JVR que, conforme a la Ley, faciliten a los observadores nacionales e internacionales el derecho de presenciar el escrutinio.

Al término de este comunicado, aunque la Ley establece que el escrutinio es público y los observadores nacionales e internacionales tienen el derecho de presenciarlo, se reporta un aumento del 20 % de incidentes conflictivos y violentos relacionados con el cierre de las JRV, el escrutinio de votos y la negación de este derecho. JS