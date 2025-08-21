UNAH acuerda con IHTT plan piloto de transporte gratuito para estudiantes desde septiembre

Tegucigalpa- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, sostuvo una reunión con el comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, en el marco del proyecto piloto de transporte para estudiantes universitarios, el cual dará inicio en el III PAC 2025 en Ciudad Universitaria.

La iniciativa forma parte del programa institucional “Mi Bienestar UNAH”, que busca atender las principales necesidades de la comunidad estudiantil mediante proyectos de alimentación, útiles y transporte.

Durante el encuentro, la UNAH reafirmó su compromiso de garantizar que el servicio de transporte universitario cumpla con los estándares de seguridad, eficiencia y calidad, destacando que las rutas establecidas serán generales, pero integradas al sistema de transporte de la capital. El comisionado Barahona manifestó su respaldo al planteamiento y a la necesidad de fortalecer el sistema en su conjunto.

Asimismo, se discutió la preparación de cara al próximo año para extender esta estrategia hacia el Campus de la UNAH en Cortés, con el fin de atender también a la comunidad estudiantil del norte del país.

“El bienestar de nuestra comunidad universitaria es importante. En el tercer periodo académico iniciaremos con el proyecto piloto en alimentos, útiles y transporte para nuestros estudiantes en Ciudad Universitaria, y en 2026 será extensivo a los demás campus”, declaró el rector Fernández.

El proyecto piloto de transporte gratuito para los alumnos de Ciudad Universitaria esta proyectado para arrancar oficialmente el 1 de septiembre de 2025, marcando un paso significativo en el fortalecimiento del apoyo institucional a los estudiantes.LB