Una veintena de paracaidistas se prepara para show del 15 de septiembre

Tegucigalpa – Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, informó hoy que una veintena de paracaidistas del escuadrón de salto libre se preparan para el show del 15 de septiembre en la capital.

Sin precisar el número de personas que saltarán, el portavoz dijo que una veintena de miembros de las Fuerzas Armadas se preparan para este show.

Cabe señalar que los paracaidistas arrancan aplausos con su show de salto libre.

En el pasado las mujeres han sido la atípico de este show, este año se prevé también participación femenina.

Los paracaidistas saltan con el objetivo de caer en pie en el Estadio Nacional.

El show se programa para el mediodía del 15 de septiembre, también sirve para una pausa en el desfile.

Este año 78 colegios participarán en las fiestas patrias del 15 de septiembre. (RO)