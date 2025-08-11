Una veintena de cuerpos ingresaron a la morgue capitalina durante el fin de semana

Tegucigalpa– Autoridades de Medicina Forense en la capital han registrado este lunes el ingreso de al menos 20 cuerpos durante este fin de semana, esto en su mayoría por muertes violentas.

Entre los fallecidos se encuentra Sixta Maradiaga, quien fue atropellada en el bulevar Fuerzas Armadas, siendo llevada a la emergencia del Hospital Escuela, lugar donde pereció por sus heridas.

De igual forma se detalló la muerte de Kimberly Cárcamo de 18 años, quien estaba en estado de gestación y que pereció atropellada mientras circulaba con su esposo a la altura del municipio de Cedros, Francisco Morazán.

Otros dos levantamientos por muertes violentas registradas en la capital hondureña, uno en la aldea La Cuesta identificado como Elmer Flores y otro en el sector de Cerro Grande.

Asimismo, se realizaron levantamientos de cuerpos en la zona sur, oriente y central del país por accidentes viales, muertes violentas e indeterminadas. IR