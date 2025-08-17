spot_img
Internacionales

Una turba apedrea al candidato Andrónico Rodríguez tras emitir su voto en Bolivia

Por: EFE
El candidato a la Presidencia de Bolivia Andrónico Rodríguez por Alianza Popular saluda luego de votar este domingo, en Entre Ríos (Bolivia). Una turba apedreó y abucheó a Rodríguez en el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales, donde es considerado un "traidor" por alejarse del exgoberante y postular por su cuenta a estas elecciones generales. EFE/ Juan Carlos Torrejón

Entre Ríos/La Paz – Una turba apedreó y abucheó este domingo al candidato a la Presidencia Andrónico Rodríguez tras emitir su voto en el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales, donde es considerado un «traidor» por alejarse del exgoberante y postular por su cuenta a estas elecciones generales.

Rodríguez acudió a votar en la escuela José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos situado en el Trópico de Cochabamba, el feudo de Morales (2006-2019) en la región central de Cochabamba, con una demora debido a que previamente hubo una explosión menor cerca de ese recinto electoral.

Cuando el también presidente del Senado se disponía a hablar con los periodistas que hacían la cobertura de la votación, la gente que estaba en el recinto comenzó a lanzarle piedras, según constató EFE.

