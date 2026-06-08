Una réplica de 6,4 vuelve a sacudir la región afectada por terremoto de 7,8 en Filipinas

Bangkok.– Una réplica de magnitud 6,4 volvió a sacudir este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, poco después de que un terremoto de 7,8 causara daños en varias edificaciones, desatando una alerta por tsunami en el archipiélago así como en la costa sureste de Japón.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), se produjeron al menos cuatro réplicas de entre 5,8 y 6,4 de magnitud en Mindanao, donde se han desplegado cuerpos de rescate para atender a heridos mientras las autoridades comprueban informes preliminares sobre el número de personas afectadas.

El primer sismo tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el USGS. EFE/ir