“Una repetición de las elecciones sería darle el arma a Libre para matar la democracia” : Octavio Pineda

Tegucigalpa- El especialista en Derecho Constitucional y militante del Partido Liberal, Octavio Pineda, se pronunció en contra de las versiones que han surgido en el escenario político sobre una eventual repetición de las elecciones generales en Honduras, tras declaraciones del candidato Salvador Nasralla y otros actores que han puesto sobre la mesa esa posibilidad.

Pineda fue categórico al señalar que una repetición de los comicios sería improcedente desde el punto de vista legal e institucional, al advertir que el proceso se realizaría bajo las mismas condiciones y con el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) que hoy es objeto de cuestionamientos. “Repetir las elecciones con el mismo CNE no resuelve la crisis, por el contrario, la profundiza. Sería darle el arma a Libre para matar la democracia”, afirmó.

El constitucionalista subrayó que insistir en esa salida no solo carece de sustento jurídico, sino que además abre un peligroso precedente para la institucionalidad democrática del país, debilitando aún más la confianza ciudadana en el sistema electoral.

En ese sentido, hizo un llamado directo a los partidos de oposición a actuar con responsabilidad política y a comprender la urgencia del momento. A su criterio, la salida a la crisis no pasa por propuestas inviables, sino por la construcción inmediata de acuerdos a través de los mecanismos institucionales existentes.

“Es momento de que los partidos de oposición entiendan la necesidad de llegar a acuerdos ya, mediante las comisiones correspondientes. Honduras no puede seguir en incertidumbre ni rehén de intereses partidarios”, sostuvo Pineda.

Las declaraciones del jurista se producen en medio de un clima de alta tensión poselectoral, marcado por la falta de una declaratoria oficial y el creciente debate público sobre posibles salidas a la crisis, mientras la comunidad nacional e internacional observa con atención el rumbo del proceso democrático hondureño.LB