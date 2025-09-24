Una protesta de Greenpeace pide al gobierno mexicano proteger la Selva Maya

Integrantes de la organización ambientalista Greenpeace protestan colgando un cartel en la Estela de Luz este martes, en Ciudad de México (México). La organización ambientalista Greenpeace en México realizó una protesta con una escalada al monumento capitalino de la Estela de Luz para exigir al gobierno mexicano la protección de la Selva Maya (sureste) ante la deforestación, la agroindustria, los proyectos turísticos y la construcción de infraestructura ferroviaria para el Tren Maya. EFE/ Mario Guzmán