Una propuesta patriótica de salvación nacional ofrece Roberto Martínez Lozano

Tegucigalpa – El ingeniero Roberto Martínez Lozano, es el precandidato presidencial del movimiento «Rescate y Transformación» del Partido Nacional de Honduras (PN), y presenta una propuesta basada en el desarrollo, el empleo y la solidaridad como pilares fundamentales para el futuro del país.

– Martínez Lozano fue el último precandidato presidencial en ser inscrito ante el CNE.

Martínez, quien reconoce ser de la «vieja guardia», pero que esto no es un obstáculo porque considera que la experiencia debe ser aprovechada, en ese sentido, destacó su amplia experiencia en la administración pública, y señaló que esta se verá complementada con la incorporación de nuevas figuras jóvenes dentro de su movimiento. «Nos vendemos como un viejo rodeado de gente nueva, jóvenes que vienen a revitalizar las posibilidades electorales. Ni uno solo de nuestros candidatos a diputados y alcaldes repetirán, porque el partido tiene que limpiarse de un pasado que nos hizo bastante daño», afirmó.

Roma fue gerente de la ENEE y se le recuerda por defender el contrato con Westport.

Su propuesta

El precandidato enfatizó la necesidad de abrir espacios reales para la juventud dentro del partido, pues considera que, sin su participación activa, el Partido Nacional no estaría calificado para ganar elecciones. «Nosotros tenemos una propuesta patriótica de salvación nacional, fundamentada en el desarrollo, el empleo productivo, la paz y la solidaridad», detalló.

Dentro de sus propuestas concretas, Martínez promueve la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, permitiendo que los jóvenes hondureños accedan a trabajos remotos con empresas internacionales. Además, propone un financiamiento masivo a la pequeña y mediana empresa con 0% de interés y períodos de gracia de hasta 12 meses, lo que considera clave para dinamizar la economía y fomentar el empleo particularmente femenino.

Se considera un dirigente nacionalista de la vieja guardia.

Soberanía alimentaria y energía renovable

Otra de sus iniciativas busca impulsar el regreso al campo para fortalecer la producción de alimentos básicos, reduciendo la dependencia de importaciones. En cuanto al sector energético, defiende la generación de energía renovable a través de proyectos solares, hídricos y eólicos, promoviendo el concepto de «energía distribuida», que consiste en producir energía cerca del consumo para mejorar la eficiencia. “El tema energético no se puede postergar más, país que no resuelve su problema de energía no puede resolver otros problemas” remarcó al tiempo que reconoció el gran desafío que representa el sector eléctrico con la crisis histórica de la ENEE.

Transparencia y lucha contra la corrupción

Martínez también plantea la creación de un Ministerio de Inteligencia Artificial que permita garantizar la transparencia en las licitaciones y contrataciones gubernamentales, asegurando que su gobierno no tolerará la corrupción en ninguna de sus formas.

Salud y educación como ejes sociales

En el área de salud, propone mejorar la infraestructura hospitalaria, aumentar los presupuestos y fortalecer la gestión de insumos médicos. Además, impulsará clínicas humanitarias itinerantes para la medicina preventiva. En cuanto a la educación, aboga por la gratuidad en la enseñanza secundaria, recuperar la calidad y el orgullo de las instituciones educativas públicas y la implementación de incentivos como bonos de transporte y alimentación para los estudiantes.

Unidad y reconciliación nacional

Finalmente, Martínez hizo un llamado a la unidad y a la reconciliación nacional, proponiendo la modernización del Foro Nacional de Convergencia como un espacio de diálogo desde el primer día de su gobierno. «Un país dividido no tiene posibilidades de prosperar. Necesitamos convocar a los mejores talentos sin importar su filiación política para construir juntos el futuro de Honduras», concluyó.

Con su movimiento «Rescate y Transformación», Martínez busca atraer el apoyo de los nacionalistas, los indecisos y los independientes, consolidando un proyecto que considera un «latido de esperanza» para el país. LB