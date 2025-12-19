Potente ola de violencia sacude Honduras

Tegucigalpa – En medio de un estado de excepción que ha sido extendido 25 veces, la ola de violencia se ha recrudecido en las últimas 24 horas donde se reportan 13 personas asesinadas, entre ellas cinco mujeres.

– 31 masacres suman este año, un 14 % de incremento comparado con 2024.

En la capital, este viernes fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en una rivera que cruza la colonia Monterrey.

El occiso, de quien se desconoce su sexo, fue encontrado flotando en un río, por lo que se espera la llegada del Cuerpo de Bomberos para la recuperación del cadáver.

Asimismo, un hombre que hasta el momento no ha sido identificado, fue asesinado esta madrugada en el Centro de Tegucigalpa, tras presuntamente, sufrir un asalto.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, pero médicos forenses realizaron el respectivo levantamiento cadavérico y trasladaron el cuerpo a la morgue capitalina.

Gracias, Lempira

Asimismo, este viernes se tornó sangriento al suscitarse un asesinato en la comunidad de San José del Alto en Gracias, Lempira.

La víctima, respondía en vida al nombre de Erick Saúl Villanueva.

Asimismo, en la aldea Camalote Campuca en Gracias, Lempira un hombre fue asesinado con arma blanca.

La víctima fue identificada como Carlos Perdomo.

San Pedro Sula

Embolsado fue dejado el cuerpo de un hombre en el bulevar del Este en San Pedro Sula, Cortés.

Se presume que la víctima fue asesinada en otro sector, debido a que no hay rastros de casquillos en la zona.

El cuerpo del ahora occiso fue trasladado a la morgue sampedrana.

La víctima fue identificada como Marlon Arias Reyes de 23 años.

Copán

Un hombre identificado como Arnaldo López, alias “Zompopo”, fue asesinado en el puente de la comunidad de Cabañas, Copán.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas del hecho.

Vecinos lamentan la pérdida de López, recordándolo como una persona humilde y respetada en la comunidad.

Cinco muertes de mujeres

Las muertes de mujeres no cesan en Honduras, pese a un estado de excepción extendido 25 veces por parte de las autoridades de Seguridad.

La saña y el odio se notan en cada uno de los hechos violentos contra una mujer.

En la noche del jueves se registró una masacre en la residencial Centroamérica en la capital hondureña donde cuatro personas fueron asesinadas con arma blanca entre ellas dos mujeres.

Las víctimas fueron identificadas como Ginger Tatiana León de 31 años, María de la Cruz León de 54 años, Chistopher Valle León de 13 años y Josué Vigil León de 24.

Ojojona

En Ojojona una mujer fue asesinada frente a su nieto, la víctima fue identificada como Celina Fúnez de 40 años.

Datos preliminares indican que un sujeto llegó hasta la vivienda de la fémina y le disparo, la mujer corrió hasta la cocina de su casa donde el hombre le infirió más disparos hasta quitarle la vida.

El nieto de la mujer aviso a los vecinos de lo sucedido y estos llamaron al 911 para reportar el crimen.

La capital

En la capital hondureña, en el sector de La Mololoa fue encontrado el cuerpo de una joven con signos de tortura.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la jovencita.

Olancho

Mientras que en el municipio de San Francisco de la Paz, en el departamento de Olancho, una mujer fue asesinada con arma blanca.

La mujer fue identificada como Blanca Giselle Medina de 20 años.

Las muertes de mujeres siguen en aumento en Honduras dejando luto y dolor en las familias hondureñas.

Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), en el presente año 246 mujeres han sido asesinadas a nivel nacional. IR