“Una personería jurídica no me detendrá para predicar y decir la verdad”: Pastor Gerardo Irías

Tegucigalpa – Una personería jurídica no nos detiene para predicar, predicaremos con o sin personería jurídica, la verdad prevalece, dijo el presidente la Confraternidad Evangélica de Honduras, Gerardo Irías.

El pastor reaccionó, luego que el comisionado presidencial Miguel Briceño, alto funcionario del gobierno de la administración de Xiomara Castro, pidió suspender la personería jurídica a la Confraternidad Evangélica de Honduras y de la iglesia que pastorea.

«Siempre hemos respetado a la presidenta (Castro) y el gobierno actual no se ha metido con la iglesia. La iglesia no ha recibido ataques de este gobierno. Pero quiero dejar claro, que una personería jurídica no nos detiene para predicar, predicaremos con o sin personería jurídica».

Señaló que no creo que las declaraciones de un ministro vengan a desbaratar a un gobierno.

Agregó que esto solo se considera como un ataque a su persona, pero no a la iglesia.

«Meterse con Dios es prácticamente derribar el Reino. La caminata es espiritual para orar y clamar donde hay muchos ministros que de repente el poder los ha enfermado y piensan que manifestando algo van a amedrentar a la iglesia», argumentó.

Al ser consultado, sobre las declaraciones de los ministros que también indicaron que en la administración pasada no se pronunció, respondió “no me pueden decir que no me pronuncie contra la administración pasada ya que hasta un atentado criminal recibí”.

Irías reiteró que para llevar y dar la palabra de Dios no necesita de una personería jurídica. IR