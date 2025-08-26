Una persona resulta con quemaduras tras explotar chimbo en negocio sampedrano

San Pedro Sula – Una mujer resultó con quemaduras luego que explotará un chimbo de gas en un negocio de comidas en San Pedro Sula, norte de Honduras.

La persona que resultó con quemaduras fue trasladada a un centro asistencial de esa ciudad industrial.

Según el reporte preliminar, el fuego fue provocado por el estallido de un chimbo de gas.

Miembros del Cuerpo de Bomberos ya están en la zona y sofocaron el siniestro.

En el negocio laboran unas 20 personas las que se quedaron sin el sustento diario para sus familias.

El negocio pertenece a unas hermanas quienes habían unido recursos para tener su propio negocio. IR