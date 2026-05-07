Una persona muerta y tres heridas deja accidente de camión en Taulabé

Comayagua – Una persona murió y al menos tres más resultaron heridas luego de que un camión sufriera un accidente en la carretera CA-5, a la altura de de Taulabé.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo de carga, un camión blanco marca International, descendía por una cuesta cuando habría presentado desperfectos mecánicos.

El automotor cruzó la carretera e impactó contra una vivienda ubicada a la orilla de la vía, donde se encontraban varias personas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras realizaron lograron sacar con vida a un joven que había quedado atrapado entre los escombros, mientras que el conductor del camión fue reportado fallecido en el lugar.

Uno de los heridos fue trasladado de emergencia hacia el hospital de Comayagua debido a la gravedad de sus lesiones.

Los accidentes viales dejan seis muertos diarios en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. AD