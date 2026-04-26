Una persona muerta y ocho heridas, entre ellas cuatro niños, en Santa Bárbara

Tegucigalpa – Una persona muerta y ocho heridos, entre ellos cuatro menores, dejó como saldo un accidente de tránsito en La Arada, Santa Bárbara.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial.

Entre los heridos hay cuatro menores quienes presentan heridas y fracturas.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas registradas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR