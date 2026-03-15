Una persona muerta, armas y droga decomisada deja la captura del líder de la “Kleivona”

San Pedro Sula– La captura de Kleivin Emilson Orellana Guzmán, alias “La Kleivona”, dejó como resultado una persona muerta y el decomiso de droga y armas, informó la Policía Nacional.

Orellana Guzman era uno de los diez hondureños más buscados por la Policía Nacional y pedían por su paradero 500 mil de lempiras de recompensa.

La captura del líder de la organización criminal dejó como resultado una persona muerta y el decomiso de droga y armas.

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El operativo se realizó este domingo en la zona norte del país, específicamente en campos bananeros entre La Lima, El Progreso y Puerto Cortés, donde las autoridades lograron ubicar al sospechoso.

Tras su aprehensión, el imputado fue trasladado a instalaciones policiales para su presentación oficial y posteriormente será remitido a los juzgados donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen. IR