Una persona muere por picadas de abeja en Erandique, Lempira

Tegucigalpa – Un hombre de la tercera edad perdió la vida este miércoles en Erandique, Lempira, en el occidente del país tras ser picado por un enjambre de abejas, mientras que otro se recupera.
La víctima fue identificada como Miguel Ángel Cárcamo Reyes.
En el incidente, ocurrido cuando los hombres se dispusieron a chapear el patio de su casa y no se percataron que había un panal, también resultó afectado otro adulto mayor, identificado como Guzmán Martínez.
La víctima fue trasladada al centro hospitalario de la zona, pero ya no tenía signos vitales. VC