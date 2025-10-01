spot_imgspot_img
Caliente

Una persona muere por picadas de abeja en Erandique, Lempira

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Un hombre de la tercera edad perdió la vida este miércoles en Erandique, Lempira, en el occidente del país tras ser picado por un enjambre de abejas, mientras que otro se recupera.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Cárcamo Reyes.

En el incidente, ocurrido cuando los hombres se dispusieron a chapear el patio de su casa y no se percataron que había un panal, también resultó afectado otro adulto mayor, identificado como Guzmán Martínez.

La víctima fue trasladada al centro hospitalario de la zona, pero ya no tenía signos vitales. VC

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024