Una persona muere calcinada en San Pedro Sula

Tegucigalpa – Una persona murió calcinada en las cercanías del bulevar del Este de San Pedro Sula, Cortés, norte de Honduras.

Así informó el cuerpo de bombero que atendió el suceso la tarde de este domingo.

De acuerdo a la información, los efectivos bomberiles llegaron a los bordos de Río Blanco, donde estaba el cuerpo de una persona que había tomado fuego.

La unidad arribó al lugar del incidente, constatando que una persona de sexo y nombre desconocido tomó fuego. Se desconocen las causas del hecho, inmediatamente se procedió a realizar labores de extinción y enfriamiento del cuerpo, en el lugar se encontraba las autoridades correspondientes. JS