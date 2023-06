Una persona herida y otra detenida deja enfrentamiento entre policías y pobladores en Choluteca

Tegucigalpa – Una persona herida y otra detenida es el resultado de un enfrentamiento entre pobladores y agentes de la Policía Nacional en el departamento de Choluteca, sur de Honduras.

Los hechos se dan porque miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) pretendían capturar a los jóvenes, pero sus familiares no permitieron su arresto.

Según se informó, un joven con orden de captura se refugió en un hotel de esa zona, los policías lo custodiaban, pero sus parientes no permitían que lo llevaran a una posta policial.

Los familiares de la persona detenida y herida señalaron que estas personas se dedican a sacar arena en el rio y que no son delincuentes.

En ese sentido, pidieron a las autoridades policiales actuar con mayor responsabilidad ya que llegaron a la zona haciendo disparos y golpeando a menores de edad.

Una de las madres que llegó al lugar sostuvo que su hijo no lo encuentra por ningún lado “ya lo busqué en el hospital y no lo encontré, me dijeron que estaba herido y que en una patrulla se lo llevaron, pero no está en el hospital, los agentes son los responsables de la vida de mi hijo”, arguyó.

Los pobladores se mantienen atentos en los alrededores del hotel para evitar que la persona que tiene orden de captura no sea llevada a los juzgados. IR