Una persona fallecida deja incendio estructural en colonia capitalina

Tegucigalpa – Un incendio estructural consumió una vivienda en la colonia Santa María en la salida al municipio de Valle de Ángeles.

La víctima fue identificada como Orlando Dubón, una persona de la tercera edad.

Según se informó en la vivienda también había una pulpería.

Miembros del Cuerpo de Bomberos mantienen controlado el siniestro con las labores de enfriamiento para evitar que las llamas se trasladaran hacia casa vecinas.

Los socorristas tratan de remover las cenizas para poder dar con el cuerpo de don Orlando. IR