Una patrulla de la Policía impidió que la DLCN detuviera un presunto narcovehículo en San Pedro Sula

Tegucigalpa- El titular de la DLCN Jaime Quintanilla denunció este martes que una patrulla de la Policía impidió la captura de los tripulantes y del supuesto botín que contenía un bus que huyó durante el operativo contra una organización criminal en San Pedro Sula en la que según el Ministerio Público dieron un fuerte golpe a una poderosa red de narcotraficantes.

Quintanilla, quien fue ascendido de la subdirección a la titularidad de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico por el fiscal general Johel Zelaya, durante participaba en el foro televisivo Frente a Frente, dijo que una patrulla de la Policía y otros siete vehículos más impidieron la detención del autobús que presuntamente pertenecía a los criminales.

“Esta interrupción tan abrupta de la policía y siete carros más no dejaron pasar a los agentes”, externó el nuevo titular de la DLCN aduciendo que no podía dar más detalles debido a que se trata de una operación que aún está en curso.

El nuevo director de la DLCN explicó que estuvo a punto de darse un enfrentamiento entre sus agentes y los de la Policía Nacional, ya que los los agentes policiales no dejaban avanzar a los detectives, reiterando que “fue un momento tenso”.

Indicó que se controlaron para razonar y ver que la operación antinarcóticos no se convirtiera en una tragedia. Los policías explicaron a los agentes del DLCN que andaban patrullando la zona.

El 4 de febrero, el Ministerio Público realizó una mediática operación contra una organización criminal en San Pedro Sula y en la misma encontraron armas, drogas, caletas, pertrechos militares y simbología de agencias de seguridad nacionales e internacionales.

La operación se realizó cuando el estado de excepción recién había concluido.

Fiscales del Ministerio Público durante el foro televisivo indicaron que la organización movía cada semana más de 60 millones de lempiras y que constituye una organización de corte pandilleril que se cobijaba en un lenguaje de códigos, el auge de su poder en los barrios donde operan, el uso de banderas, además de ser una estructura violenta.

Externaron que los tradicionales carteles han sido desplazados por esta estructura de pandillas que reciben y trasladan los cargamentos de droga hacia el norte del continente mientras que el remanente de las mismas se distribuye en el mercado local. IR