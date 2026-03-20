Una pareja muere al caer hacia una hondonada en Marcala, La Paz

Tegucigalpa – Una pareja falleció este jueves en un accidente de tránsito en la carretera que conduce de los municipios de Marcala hacia La Esperanza, occidente de Honduras.

El hecho vial sucedió en el kilómetro 17 de la comunidad Santa Rosita, sector que divide Marcala con La Esperanza.

Los fallecidos fueron identificados Gerson Jonathan Lorenzo (20) y Leydi Rixela (28), ambos originarios de Marcala.

Se informó que los jóvenes iban en motocicleta cuando se perdió el control y cayeron hacia una hondonada.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). Al menos seis personas diarias mueren en este tipo de sucesos viales. AG