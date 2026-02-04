Una ONG eleva a 482 las muertes en cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción

San Salvador – La cifra de personas fallecidas en diferentes cárceles de El Salvador en custodia de las autoridades y detenidas, en el marco de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, se eleva a 482, según registros de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) compartidos este miércoles.

SJH, organización que nació en el contexto del régimen de excepción y brinda asesoramiento legal gratuito a familiares de personas detenidas, indicó en la red social X que «solo en enero murieron 10 personas» y «ya van 2 más en febrero».

«2026 se está escribiendo con muertes por deterioro en la salud, bajo un régimen que niega derechos básicos», alertó y apuntó que a cuatro años de la medida muchos de los detenidos no han tenido una segunda audiencia, ni justicia.

«La impunidad mata, el silencio también», agregó.

Según el SJH, el 94 % de las personas fallecidas «no tenían perfil de pandilleros» y alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado «podría superar los 1.000», pero «se tiene información que se quieren ocultar en los juicios masivos».

De acuerdo con un informe del SJH, divulgado recientemente, la violencia física encabeza las causas de muerte de presos en las prisiones de El Salvador, con cerca del 32 % de los casos reportados.

El informe, que recaba «las versiones de familiares», ya que la información oficial se encuentra bajo secreto, indica que el 31,8 % de los casos fueron «muertes violentas», mientras que un 31,6 % de las personas habría fallecido por «falta de atención médica por enfermedades».

En un 31,1 % de los casos «se desconoce» la información, en tanto el 4,7 % es catalogado como muerte por «enfermedad terminal» y el 0,9 % como «aparente suicidio».

El régimen de excepción en El Salvador se implementa desde marzo de 2022, tras una escalada de violencia de las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en un fin de semana.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha defendido la continuidad de esta medida con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominado por el partido gobernante, Nuevas Ideas (NI).

La mayoría de las muertes se han registrado en la prisión de Izalco -ubicada en la zona occidental del país- con más de 190, mientras que en la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) se da cuenta únicamente de cuatro, aunque las autoridades de seguridad han dicho que no se ha registrado ninguna muerte en esta prisión de máxima seguridad para pandilleros. JS