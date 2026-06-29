Una obra inédita de Rafael Alberti se incorpora al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Cádiz (España) – Una obra inédita del poeta español Rafael Alberti, la ‘Fábula de Polifemo y Galatea’, compuesta por dibujos y un estudio de la obra homónima de Luis de Góngora, se ha incorporado a la colección permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), informó este lunes la Consejería de Cultura y Deporte de Andalucía.

El centro ya ha iniciado los trámites necesarios para la adquisición e incorporación de esta obra de Rafael Alberti (El Puerto de Santa María, Cádiz, 1902–1999) a sus fondos tras la aprobación de la propuesta por parte de la Comisión Técnica del museo y el depósito provisional de la obra en la institución.

La obra gira en torno al poema ‘Fábula de Polifemo y Galatea’, de Luis de Góngora (1561-1627). El conjunto incorporado a la colección del CAAC está ejecutado sobre cartulina de 50 por 70 centímetros y consta de ocho acuarelas, cuatro bocetos en blanco y negro y un dibujo a color que introduce el poema del autor del Siglo de Oro español.

También consta de un estudio manuscrito de Alberti, autor de obras como ‘Marinero en tierra’, sobre la pieza lírica de Góngora e incorpora las 63 octavas reales del poema original, manuscritas por el propio Alberti en tinta.

«Este conjunto de dibujos en acuarela y textos en tinta en torno a la ‘Fábula de Polifemo y Galatea’ representa la incorporación de una pieza culmen dentro de la producción plástica del artista y un ejemplo de la conexión estética entre Alberti con Góngora, uno de los ejes fundacionales de la Generación del 27», subrayó en un comunicado la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo.

«La adquisición de una obra de Rafael Alberti no solo constituye la incorporación de un bien de incuestionable calidad técnica y estética, sino también la posesión de un fragmento vivo de la historia cultural de España», añadió.

La adquisición «forma parte del conjunto de acciones y actividades que viene impulsando la Consejería de Cultura y Deporte con motivo de la conmemoración del centenario de la Generación del 27», agregó la nota.

Alberti, figura clave de la Generación del 27 junto a otros autores como Federico García Lorca o Luis Cernuda, se exilió en París después de la guerra civil española, y vivió también en Argentina, Uruguay e Italia hasta su regreso a España en 1977, tras la muerte del dictador Francisco Franco.

Su obra plástica, que ya forma parte de los fondos de colecciones permanentes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), en Madrid, es custodiada activamente por la Fundación Rafael Alberti en El Puerto de Santa María, su localidad natal. EFE