Una obra de Bacon lidera una subasta en Sotheby’s que recauda 150 millones de euros

Londres – Una obra de Francis Bacon lideró la subasta de arte moderno y contemporáneo celebrada el miércoles en Sotheby’s, que recaudó un total de 131 millones de libras (176 millones de dólares, 150 millones de euros), según los resultados difundidos por la casa londinense.

El ‘Self-Portrait’ (1972) del pintor británico, ejecutado en uno de los periodos más intensos de su carrera y caracterizado por su expresiva distorsión del rostro, se vendió por 16 millones de libras (21.5 millones de dólares, 18.2 millones de euros), tras una puja de cinco minutos que duplicó su estimación mínima.

Tras Bacon, destacaron dos retratos de su rival y amigo Lucian Freud, ambos entre los artistas británicos más destacados del sigo XX.

‘A Young Painter’, que no salía al mercado desde hacía más de medio siglo, alcanzó 7.2 millones de libras (9.6 millones de dólares y 8.2 millones de euros), mientras que ‘Blond Girl on a Bed’, con Sophie de Stempel como modelo, logró 7.4 millones de libras (10 millones de dólares, 8.4 millones de euros).

Entre los impresionistas, ‘Maison de jardinier’, de Claude Monet, una luminosa escena de jardín, se adjudicó por 8.2 millones de libras (11 millones de dólares y 9.3 millones de euros).

Uno de los momentos más disputados de la velada lo protagonizó ‘Children’s Swimming Pool, 11 o’clock Saturday Morning, August’, del británico Leon Kossoff, considerada su obra maestra, que pulverizó su récord previo al venderse por 5.2 millones de libras (7 millones de dólares y 5.9 millones de euros), casi siete veces por encima de su estimación máxima.

También sobresalió ‘Femme debout’, de Alberto Giacometti, que duplicó su estimación más alta al alcanzar 5.1 millones de libras (6.8 millones de dólares, 5.8 millones de euros), así como ‘Une Muse’, de Constantin Brancusi, vendida por 3.6 millones de libras (4.9 millones de dólares, 4.1 millones de euros).

El presidente de Arte Moderno y Contemporáneo de Sotheby’s, Alex Branczik, destacó el éxito de la venta, que contó con compradores de 40 países, y dijo que fue «testimonio de la calidad de las colecciones y de las obras excepcionales confiadas». EFE