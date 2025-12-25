Una niña registra el Hospital de Especialidades como el primer nacimiento de la Nochebuena

Tegucigalpa– A las 23:52 horas de la Nochebuena, el Hospital de Especialidades registró el primer nacimiento de esta fecha especial, con la llegada al mundo de una niña mediante cesárea, bajo la atención del personal médico de la institución.

La madre es Ángeles Paola Cruz Erazo, de 26 años de edad, primigesta, quien cursó un embarazo a término complicado por un trastorno hipertensivo, razón por la cual el equipo médico indicó la resolución del parto por vía quirúrgica, garantizando la seguridad tanto de la madre como de la recién nacida.

El procedimiento fue realizado por la doctora Karen Ponce (R2) y la doctora Itzel Osorto (R3), con el apoyo del médico anestesiólogo, así como del personal de enfermería e instrumentista, quienes brindaron una atención integral y oportuna durante la intervención.

La paciente es residente de la colonia Villa Santa Teresita, salida a Olancho. Según el reporte médico, tanto la madre como la bebé se encuentran en condición estable y permanecen bajo observación.

Con este acontecimiento, el Hospital de Especialidades reafirmó su compromiso de ofrecer atención oportuna, segura y de calidad, incluso durante fechas especiales, y da las gracias al trabajo continuo del personal del área de Labor y Parto.LB