Una niña la primera bebé del Año Nuevo en el Hospital Regional del IHSS en SPS

San Pedro Sula – Una hermosa niña se convirtió en la primera bebé en nacer este Año Nuevo en el Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social, llenando de alegría y esperanza el inicio del 2026.

La hermosa recién nacida llegó al mundo a las 6:31 de la mañana, mediante parto normal, con un peso de 7.01 libras, en óptimas condiciones de salud.

Su nacimiento fue atendido de manera oportuna por el equipo médico y de enfermería del hospital, quienes permanecen activos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso durante las festividades de fin de año.

La madre de la menor es una joven de 18 años, quien también se encuentra en buen estado de salud.

Desde el Hospital Regional del IHSS le ofrecieron muchas felicidades a la joven madre, deseándole bienestar, fortaleza y un futuro colmado de bendiciones junto a su pequeña hija y su familia. JS