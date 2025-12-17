Una mujer muerta y varios heridos de gravedad tras aparatosa colisión de “rapidito” con camión en SPS

San Pedro Sula – Una persona muerta y varios resultaron heridas de gravedad tras una aparatosa colisión entre un bus “rapidito” y un camión en San Pedro Sula, norte de Honduras.

El accidente se registró en la 6 avenida, 7 calle del barrio Guamilito.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, pero se conoció que estaba en estado de embarazo.

Mientras que las personas que resultaron gravemente heridas fueron trasladadas al hospital Mario Catarino Rivas.

Los heridos fueron llevados en vehículos particulares e incluso en carros de medios de comunicación que daban cobertura al suceso.

Esta tarde se registró otro accidente en Intibucá donde un autobús volcó y se fue a una hondonada dejando como saldo dos personas muertas y 21 heridas.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

En el presente año, más de mil 500 personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional. IR