Una mujer es asesinada en Villanueva y hallan su cuerpo desmembrado en Pimienta, zona norte del país  

San Pedro Sula- Los hechos violentos con extrema saña no cesan en Honduras, esta mañana se reportó la muerte violenta de una mujer en el municipio de Villanueva y el hallazgo de un cuerpo desmembrado en Pimienta, Cortés, norte de Honduras.

Se indicó que la mujer fue asesinada en la colonia Santa Fe en Villanueva.

Según datos preliminares, el hombre habría cometido el hecho violento frente a los dos hijos de la pareja.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Asimismo, se reportó el hallazgo en las aguas del río Ulúa, a la altura del municipio de Pimienta, Cortés, de un hombre quien fue desmembrado.

Hasta el lugar se movilizaron las autoridades policiales y equipos de rescate.

De acuerdo con la información preliminar, ciudadanos alertaron sobre la presencia de un cuerpo decapitado que era arrastrado por la corriente, por lo que se activaron labores de búsqueda y localización en la zona. IR