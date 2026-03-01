Una mujer es asesinada en Orica y suman tres este fin de semana

Tegucigalpa – Una mujer reportada como desaparecida fue encontrada sin vida la mañana de este domingo en la zona de Joya del Quebracho, en el municipio de Orica, Francisco Morazán.

La víctima fue identificada como Flor Ramírez, de 40 años.

Autoridades policiales y personal de medicina forense llegaron hasta el lugar para acordonar la zona y hacer el levantamiento del cuerpo.

Esta mañana también se registró el asesinato de una mujer en la colonia Trinidad de Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Maritza Suyapa Andino , de 46 años.

Según reportes, la fallecida se dirigía hacia su vivienda cuando sujetos desconocidos la interceptaron y dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

El sábado se registró la muerte violenta de una joven en Nacaome, Valle. La jovencita fue identificada como Daysi Lizeth Fuentes .

Honduras registra más de 30 muertes de mujeres violentas a nivel nacional en el presente año. IR