Una mujer es asesinada en Danlí, El Paraíso

Tegucigalpa- Una mujer identificada como Martha Montalván, de oficio costurera, fue asesinada a disparos en un hecho violento registrado en Danlí, El Paraíso, oriente de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió en horas de la mañana cuando un hombre llegó hasta la vivienda de la víctima supuestamente para solicitar la reparación de un pantalón. Al momento en que la fémina abrió la puerta, el sujeto le disparó en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

Tras cometer el ataque, el sujeto huyó del lugar con rumbo desconocido, mientras vecinos alertaban a las autoridades sobre lo sucedido.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico.

Las autoridades trabajan en la recolección de evidencias y testimonios para identificar y capturar al responsable del crimen.

Más de un centenar de mujeres han sido asesinadas en el territorio nacional en el presente año. IR