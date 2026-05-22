Una mujer embarazada fue asesinada en Quimistan, Santa Bárbara

Tegucigalpa-Una mujer embarazada fue asesinada presuntamente por su expareja en un hecho violento registrado en la comunidad de Ceibita, municipio de Quimistán, Santa Bárbara.

La víctima fue identificada como Andrea Melissa Pineda Fernández, quien, según información preliminar, se encontraba en estado de embarazo al momento del crimen.

De acuerdo con los reportes iniciales, el principal sospechoso del hecho sería la expareja sentimental de la mujer, aunque hasta el momento las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El caso ha generado consternación entre familiares, vecinos y pobladores de la zona, quienes exigen justicia y el esclarecimiento del crimen.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras personal forense realizó el levantamiento cadavérico.

En el presente año, más de un centenar de mujeres han sido asesinadas a nivel nacional. IR