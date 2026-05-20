Una movilización en el centro de Bolivia exige el cese de los bloqueos de carreteras

La Paz – Sindicatos de comerciantes, transportistas, productores locales y juntas de vecinos, entre otros sectores, marcharon este martes en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, «en defensa de la democracia» y para exigir el fin de los bloqueos de carreteras de campesinos del altiplano que demandan la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La marcha ‘Cochabamba por la paz, el trabajo y la democracia’ fue convocada por el Comité Multisectorial de esa región, que agrupa a distintos sectores, sindicatos y plataformas ciudadanas, ante los bloqueos de carreteras que aíslan al departamento de La Paz desde hace 14 días.

Centenares de personas recorrieron varias calles de Cochabamba con banderas blancas y de Bolivia, con consignas como «basta de bloqueos, queremos trabajar».

El dirigente de la Confederación de Gremiales (comerciantes) de Bolivia, César Gonzales, expresó a los medios la preocupación de ese comité por el desabastecimiento de alimentos en las ciudades de La Paz y El Alto y por los miles de camioneros varados en las carreteras del altiplano como consecuencia de los bloqueos, que ya llevan 14 días.

«Lo más grave es que nos están conduciendo a una confrontación entre hermanos bolivianos. Es en ese entendido que se ha convocado a movilizaciones escalonadas en defensa de la democracia», indicó.

Gonzales sostuvo que quienes buscan la renuncia del presidente deberían hacerlo por la vía legal, es decir, mediante un referendo revocatorio que se puede tramitar cuando las autoridades llegan a la mitad de su mandato.

También en La Paz hubo una movilización ciudadana en contra de los bloqueos, mientras que en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, se prevé una marcha similar el jueves.

La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas de sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia de Paz, que lleva seis meses de gestión.

Como consecuencia de los bloqueos de carreteras, comenzaron a escasear en esa región algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.

El lunes, las manifestaciones en La Paz derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos, además de agresiones a periodistas, agentes y ciudadanos que no eran parte de esas movilizaciones.

Esta jornada, Morales dijo a un medio argentino que en Bolivia hay «una sublevación contra la aplicación del modelo neoliberal y contra el estado neocolonial» y apuntó contra el plan de reformas económicas anunciado por Paz.

Por su parte, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo a EFE que el exmandatario impulsa las protestas con la intención de «esquivar» el juicio en su contra por presunta trata agravada de personas. EFE