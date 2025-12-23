Con 151 actas, como el caso de Mel Zelaya, hasta con el 75 % de actas se han declarado ganadores presidenciales

Tegucigalpa – Las declaratorias de los ganadores presidenciales en Honduras han estado marcada por proclamaciones con un recuento mínimo o medio del conteo de las urnas y las mismas han terminado siendo aceptadas por el resto de los actores o bien por la institucionalidad y la comunidad internacional, aunque la actual se ha retrasado a pesar de llevar un recuento del 99.2 % de las actas.

Esta situación ha llevado a la preocupación de parte de los hondureños, así como de la comunidad internacional que exige un recuento de las actas y la posterior declaratoria que refleje lo que los hondureños ya eligieron cuando acudieron a las urnas el pasado 30 de noviembre.

Con un avance del 99.92 % del escrutinio, de un total de 19,167 actas, y en desarrollo en su última fase el escrutinio especial en el nivel presidencial sigue los reclamos surgidos tras una contienda extremadamente cerrada, con una diferencia aproximada del 1 % entre el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y el aspirante Salvador Nasralla.

Pese a que la jornada electoral fue reconocida por amplios sectores como cívica y participativa, las fallas en el sistema, los cuestionamientos políticos y la lentitud en la verificación de actas han provocado llamados urgentes de organismos internacionales y misiones de observación para que el CNE agilice el proceso y emita la declaratoria conforme a ley y respetando la voluntad popular.

2005: Con 151 actas contadas, presidente del TSE proclama a Manuel Zelaya ganador

El caso más emblemático fue con el expresidente Manuel Zelaya que en la misma noche de las elecciones el entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides Mejía, proclamó ganador de las mismas al entonces candidato del partido Liberal con apenas 151 actas contas y en base a sondeos de boca de urna.

«Tenemos un presidente electo y ese presidente es José Manuel Zelaya Rosales», dijo Mejía. «Se tiene por electo ya al presidente aunque la declaratoria última oficial se tendrá después».

Zelaya obtenía un 50.79% de los votos frente a un 45.22% de Porfirio Lobo con 151 mesas de votación contabilizadas de las más de 13 mil 800 instaladas en todo el país, según cifras oficiales.

Posteriormente fue ampliándose el número de actas contadas y finalmente Lobo Sosa con el 83 % del recuento de votos aceptó su derrota.

2009: declaratoria en un contexto de crisis institucional

En 2009, tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, el TSE dio el primer recuento de votos con el 62 % de las actas escrutadas y daba como ganador a Porfirio Lobo Sosa sobre Elvin Santos.

El TSE realizó la declaratoria oficial el 21 de diciembre, proclamando a Porfirio Lobo Sosa como presidente electo para el período 2010-2014.

La elección estuvo marcada por un fuerte cuestionamiento internacional y el temor de que el país pasará la Navidad sin resultados oficiales. Sin embargo, tres días antes de las festividades, el entonces TSE —hoy desaparecido— anunció en cadena nacional los resultados, detallando una votación general de 2.3 millones de sufragios, entre votos válidos, blancos y nulos.

2013: declaratoria con el 75 % de las mesas escrutadas

Retrocediendo a 2013, el TSE declaró ganador de las elecciones a Juan Orlando Hernández con el 75 % de las mesas escrutadas, indicando que la tendencia era irreversible.

El TSE declaró presidente electo a Juan Orlando Hernández la noche del 1 de diciembre, apenas tres días después de los comicios, con el 99 % de las mesas escrutadas.

Hernández obtuvo el 36.80 % (1,131,516 votos), seguido por Xiomara Castro de Libre con el 28.79 %, el liberal Mauricio Villeda con 20.28 %, y Salvador Nasralla con el 13.52 %. El anuncio, realizado también en cadena nacional, reflejó un proceso ágil en términos de declaratoria oficial, pese a la pluralidad y fragmentación del voto.

2017: una declaratoria tardía en medio de convulsión social

En 2017, el entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió la resolución final la noche del 17 de diciembre, casi tres semanas después de las elecciones del 26 de noviembre, declarando vencedor al presidente Juan Orlando Hernández sobre su más cercano contendiente, Salvador Nasralla, de la Alianza Opositora.

Los resultados oficiales otorgaron al Partido Nacional el 42.95 % (1,410,888 votos), frente al 41.42 % de la Alianza Opositora (1,360,442 votos), en una elección marcada por denuncias de fraude, protestas masivas y una crisis política de alto impacto nacional e internacional. La declaratoria fue anunciada en cadena nacional por el magistrado presidente del TSE, David Matamoros Batson.

De acuerdo a Faustino Reyes de Mapa Soluciones, la declaratoria del ganador se hizo con el 85 % de los votos. Indicó que nunca se ha hecho sobre la base del 100 % de las actas escrutadas, aunque al final se hace el conteo total.

2021: declaratoria rápida y escrutinio completo

El contraste más inmediato se encuentra en las elecciones de 2021, cuando el entonces Consejo Nacional Electoral declaró el lunes 20 de diciembre de 2021 posterior a los comicios a Iris Xiomara Castro Sarmiento como presidenta electa para el período 2022-2026.

En ese proceso, el CNE —integrado por Kelvin Aguirre, Rixi Moncada y Ana Paola Hall— destacó como un hito histórico el escrutinio del 100 % de las actas en el nivel presidencial. Además, se informó que 3,141 actas de los tres niveles electivos fueron sometidas a reconteo voto por voto y marca por marca mediante juntas especiales de verificación.

Pero desde el mismo día de las elecciones ya había sido proclamada ganadora de las elecciones y tres días después el candidato perdedor Nasry Asfura reconoció su derrota y felicitó a Castro.

2025: una crisis abierta sin precedente inmediato

A diferencia de procesos anteriores, en 2025 el país se encuentra a más de tres semanas de las elecciones sin un pronunciamiento definitivo, aun cuando el porcentaje de actas procesadas es prácticamente total. La demora ha alimentado temores de fraude, denuncias cruzadas entre partidos y un ambiente de tensión política que amenaza con escalar si no se brindan resultados oficiales en el corto plazo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que sustituyó al TSE, lleva contabilizado el 99.2 % de las actas escrutadas, pero no se atreve a declarar ganador al que lleva la ventaja Nasry Asafura.

Un patrón histórico frente al desafío de 2025

La revisión cronológica evidencia que, aun en contextos de alta conflictividad política, Honduras había logrado emitir declaratorias oficiales en plazos relativamente definidos. El escenario de 2025, con casi el 100 % de las actas procesadas y sin una resolución final, representa un desafío inédito en la etapa reciente de la democracia hondureña.

Mientras la incertidumbre persiste, los llamados internos y externos coinciden en un mismo punto: respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas y fortalecer la institucionalidad democrática mediante una declaratoria transparente, oportuna y conforme a la ley. El tiempo, advierten analistas, juega en contra de la estabilidad política y de la credibilidad del sistema electoral hondureño.LB