Una menor de dos años fue mordida por serpiente cascabel en Cedros, FM

Tegucigalpa – Una niña de 2 años fue mordida por una serpiente cascabel en Cedros, Francisco Morazán.

La menor fue identificada como identificada como Ailany Daniela Zúniga.

El suceso se registró la noche del sábado en la aldea Las Animas cuando el reptil le mordió un dedo del pie derecho a la menor.

Los padres de la menor trasladaron a la mina hasta el Cuerpo de Bomberos de Talanga, donde le brindaron primeros auxilios a la pequeña.

Posteriormente, la trasladaron al Hospital Materno Infantil, en Tegucigalpa, capital de Honduras, para que reciba atención médica especializada. IR