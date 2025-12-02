Una menor afectada tras explotar fábrica de cohetes en Lempira

Tegucigalpa – Una menor afectada dejó como saldo la explosión de una fábrica artesanal de cohetes en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos se trasladaron a la zona para sofocar el fuego y evitar que las llamas se trasladarán a las casas vecinas.

La menor tras ser rescatada por los socorristas fue trasladada a un hospital de Gracias, Lempira.

La niña de aproximadamente 10 años resultó con quemaduras considerables en su cuerpo tras la explosión de la fábrica. IR