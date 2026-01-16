Una junta directiva integrada en el CN permitirá construir consensos: Lissi Cano

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Lissi Cano, indicó que si bien para que Honduras avance en la ruta para que el presidente electo Nasry Asfura logre su plan de sacar al país de la multicrisis en que está necesita caminar de la mano del Legislativo con Tomás Zambrano en la presidencia, “no obstante esto no limite a que conversemos para la construcción de un Congreso integrado”.

Cano integra la comisión especial del Partido Nacional para dialogar sobre la elección de la junta directiva del Congreso Nacional junto a María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya, Mario Pérez, Kilvett Bertrand, Johana Bermúdez, Nelson Márquez y Juan Carlos García.

(Leer) PN nombra comisión especial para dialogar sobre elección de junta directiva del CN

La diputada indicó que una junta directiva integrada permitirá construir los consensos que necesita Honduras para generar empleos y desarrollo, llevar sustento digno a su familia, como lo pidió la gente en las urnas el 30 de noviembre.

“Eso pasa por la construcción de consensos que los políticos con madurez cívica y política construyamos”, afirmó. VC