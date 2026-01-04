Ing. René Alfredo Soto Rivera.

El inicio de un nuevo gobierno es una gran oportunidad para desarrollar la nación, claro que dependerá del equipo que estará acompañando la nueva administración pública, son muchos los desafíos que hay que resolver para devolver la confianza que el soberano depósito en el Partido Nacional; no se puede cometer el error del partido saliente el cual demostró que no tenía una agenda de desarrollo y mucho menos un Plan de desarrollo a : corto, mediano y largo plazo.

Los hechos que encontrarán son: una población joven sin empleo, desconfianza de invertir por la empresa privada, una base económica muy vulnerable, fuga de profesionales, una administración pública sin respuesta expedita, procesos engorrosos, alto costo de la energía eléctrica, un deficiente sistema productivo agrícola, un sistema educativo politizado, muy probablemente una cartera de proyectos sin el debido proceso de licenciamiento ambiental…entre otros.

Sin embargo, existe la gran posibilidad de darle vuelta a la página y convertirlos en oportunidades de desarrollo mediante una planificación estratégica en base al ordenamiento del territorio, es decir, elaborar rápidamente con los cuadros técnicos en cada sector identificado para que de manera inmediata a más tardar en una o dos semanas se tenga definido los planes de activación a: corto, mediano y largo plazo; claro está que dependerá de los titulares que los diferentes carteras ministeriales.

Es fundamental tener presente el concepto de desarrollo sostenible y la variable ambiente en todo los programas y proyectos a implementar por el nuevo gobierno, esto debe ser una condición “ sin la cual no” podría desarrollarse, recordemos que venimos de un gobierno que no respetó la naturaleza en la ejecución de los proyectos propuestos, y en el cual se tienen serias dudas de los programas que dicen que implementaron en materia de conservación de los recursos naturales.

La clase política debe de entender que vivimos en una área geográfica con una alta diversidad biológica y con alto porcentaje de especies endémicas, así como la segunda zona de reserva natural después del amazonas, la cual alberga información genética que aún no se ha estudiado, la cual puede ser valiosa para enfrentar una serie de enfermedades que atentan al ser humano. y de una vez por todas, deben de escribir 100 veces en un cuaderno lo siguiente: sin bosques no hay agua, sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay alimentos.

Podemos iniciar el despegue tan esperado por más de 200 años, debemos creer en los profesionales nativos, no necesitamos recetas foráneas, tenemos las mejores escuelas de agronomía y forestal de centro américa, lo que ocupamos es la asistencia tecnológica, de tal forma que los elementos los tenemos en casa, necesitamos un voto de confianza, para aumentar la producción y productividad respetando el entorno natural, y en la medida que establezcamos estos procesos tendremos más aceptación en los mercados internacionales.

Los resultados a corto plazo serán: seguridad alimentaria, desarrollo agrícola sostenible, crecimiento económico, empleo masivo, aumento de las exportaciones, generación de divisas, paz social, nueva inversión extranjera, conservación de los recursos naturales, protección de la diversidad natural, desarrollo de la belleza escénica y desarrollo del turismo, entre otros aspectos sociales y económicos.

¡Vamos podemos lograrlo! El pueblo le dio un voto de confianza,escoja los mejores hombres y mujeres, y salgamos de estas arenas movedizas. A trabajar todos y dejar la política del tercer mundo y consolidar la ruta del desarrollo sostenible, ! aquí lo tenemos todo y en abundancia, el soberano se lo demanda.¡