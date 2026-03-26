Una fuerte cantidad de droga decomisa la DLCN en operativos en SPS

San Pedro Sula- La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) presentó este día un contundente decomiso de varios fardos de droga valorados en aproximadamente 76 millones de lempiras, asegurados durante una serie de allanamientos en San Pedro Sula dirigidos contra estructuras criminales que operan en la zona norte del país.

Igualmente, la detención de un ciudadano vinculado a esta organización.

En la operación también se decomisaron vehículos y armas y municiones.

Continuamos con resultados de la #OperaciónTrueno, ejecutada por la #FESCCO y la #DLCN contra la estructura criminal MS-13, se logró el decomiso de importantes cantidades de droga y la detención de un ciudadano vinculado a esta organización. pic.twitter.com/44pu6rnfxi — Ministerio Público (@MP_Honduras) March 25, 2026

La segunda fase de la Operación Trueno, es una ofensiva contundente orientada a debilitar y desarticular a la estructura criminal MS-13, organización de alcance internacional que mantiene el control del microtráfico de drogas en el país.

La operación la ejecutaron la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con la asesoría técnico jurídico de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras.

En una contundente acción contra el crimen organizado, la #OperaciónTrueno, ejecutada por la #FESCCO y la #DLCN contra la estructura criminal MS-13, permitió el decomiso de armas de fuego y municiones utilizadas por estas estructuras para cometer ilícitos. pic.twitter.com/EwQweAmGt2 — Ministerio Público (@MP_Honduras) March 25, 2026

Las investigaciones revelan que esta estructura no solo se dedica a la distribución de drogas, sino que también ha consolidado un sistema de lavado de activos, mediante el cual legitima millonarias ganancias ilícitas producto del narcotráfico.

Asimismo, se ha identificado que la organización mantenía plantaciones de marihuana en el departamento de Colón, evidenciando su capacidad operativa y expansión territorial. IR