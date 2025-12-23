Una familia hondureña muere en accidente de tránsito en Ohio, EEUU

Tegucigalpa– Una familia hondureña perdió la vida en un trágico accidente de tránsito en Ohio, Estados Unidos.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandro Álvarez, Betty Salazar y su hijo Milton Álvarez.

Sus parientes en Honduras solicitan ahora la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería) para repatriar los cuerpos y darles cristiana sepultura.

La familia completa está consternada por la muerte de sus parientes en un accidente.

“Ellos se fueron en busca del sueño americano y encontraron la muerte, Dios sabe porqué hace las cosas, nosotros lo que buscamos es darles cristiana sepultura en Honduras”, dijo uno de los familiares de la pareja y su hijo muertos en el accidente en Ohio.

La familia pide a la cancillería apoyo para repatriar los tres cuerpos. IR