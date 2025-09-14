Una familia atrapada por crecida de quebrada en San Eugenio en la capital

Tegucigalpa – Los bomberos atienden este sábado una inundación en la colonia San Eugenio, de Comayagüela, en el Distrito Central, tras el desbordamiento de una quebrada que causó la inundación de una vivienda.

El reporte preliminar indica que son cinco los integrantes de una familia que están atrapados en su vivienda.

Las lluvias que azotaron esta tarde en la capital hondureña también causaron inundaciones en la colonia Nueva Capital.

Por su parte las Fuerzas Armadas informaron que realizaron labores de achicamiento de agua en la Colonia Continental de Comayagüela, luego de las fuertes lluvias que provocaron la inundación de varias viviendas en la zona.

Otros sectores del país también reportan afectaciones, especialmente en Sabá y Tocoa, en departamentode Colón, Olanchito, en el departamento de Yoro y en el litoral de Atlántida. En Sabá el muro perimetral del instituto 4 de Septiembre cedió, mientras que varias calles del resto de municipios continúan abnegadas. VC