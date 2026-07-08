Una exposición artística en Londres analiza la salud mental de las personas racializadas

Londres – La muestra ‘Intimidades del cuidado: espacios de duelo y posibilidad’, que se inaugurará este viernes en Londres, pone el foco en la salud mental en el Reino Unido de las personas racializadas a través de esculturas, pinturas y elementos sonoros.

Rudy Loewe, artista de la exposición que visibiliza la historia y la política social de la comunidad negra a través del arte, destacó a EFE que las obras expuestas buscan «albergar el dolor y la rabia» que han surgido por la falta de cuidado y atención que han sufrido las personas racializadas.

Una de las piezas más destacadas de la muestra, que estará disponible en la galería Wellcome Collection de la capital británica hasta febrero de 2027, es ‘La búsqueda de atención/La falta de atención’, una obra multimedia cuadrilátera con luces de colores que cambian constantemente y sobre las que se leen diversas frases.

Esta obra tiene un doble significado: En un lado del cuadrado se describe el sistema actual de salud mental en Reino Unido para las personas racializadas. Se leen frases como: «Falta de empatía», «Racismo», «Negligencia médica», «Estás bien», «Cinco años de lista de espera» o «Frustración», entre muchas otras.

Al otro lado del cuadrado se expone lo que desearían recibir estas personas cuando acuden a servicios de salud mental: «Terapia a largo plazo», «Diagnóstico de salud mental», «Herramientas y habilidades», «Apoyo nutricional» o «Un espacio afirmativo» son las demandas más destacadas.

Loewe se reunió con mujeres racializadas preguntándoles sobre sus experiencias en el acceso a la salud mental con el objetivo de documentarse. Muchas de ellas narraron cómo se les expulsó de la consulta del médico o cómo simplemente se les ofreció medicamentos, sin recibir una atención profunda.

Esta obra se trata de una «expectativa frente a realidad», ya que se podría ofrecer un apoyo a largo plazo a otros tipos de atención más especializados pero no se ofrece. Como remarca Loewe, «es algo de lo que todos se beneficiarían, no solo sería para las personas negras», sin embargo, no está disponible actualmente.

‘La escultura de activación’ es otra de las grandes piezas de la muestra y consiste en una escultura modular compuesta por cuatro manos de gran tamaño que se cierran en sí mismas.

Se invita al visitante a abrazar la escultura y escuchar fragmentos de audio de las mujeres racializadas contando sus experiencias al tratar de acceder a la salud mental.

En momentos determinados, las cuatro manos se separan y se crea un espacio para reimaginar cómo podría ser este cuidado ya que en el centro de la escultura hay una mesa con un mapa de estrategias de cuidado radical. EFE